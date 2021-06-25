Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'kadına yönelik şiddet' açıklaması: 4.Ulusal Eylem Planımızı hazırlıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planımız ile kadınların huzuru ve güvenliği için çalışmaya, şiddetle mücadelede kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.