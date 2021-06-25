8 üniversiteye 10 yeni fakülte kurulacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 8 üniversiteye 10 yeni fakülte kuruldu. 6 üniversitedeki 4 yüksekokul ile 5 fakülte ise kapatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne Diş Hekimliği Fakültesi, Fenerbahçe Üniversitesi'ne Eczacılık Fakültesi, Bayburt Üniversitesi'ne Spor Bilimleri Fakültesi, Bingöl Üniversitesi'ne Spor Bilimleri Fakültesi, Işık Üniversitesi'ne Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstinye Üniversitesi'ne Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

© AA Resmi Gazete'de yayımlandı: 10 üniversiteye yeni fakülte kurulacak Bayburt Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fen- Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Fen- Edebiyat Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kapandı.

Işık Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ise Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi adı altında birleştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Arnavutluk Cumhuriyeti'nde akademik birim kuruldu.

Kararların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 39. ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddeleri gereğince verildiği belirtildi.