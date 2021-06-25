Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Karaca, Peker'in SBK iddiasını kabul etti: Yanlış yapmışım, keşke parasını ödeseymişim

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in gündeme getirdiği isimlerden birisi de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi, AK Parti MKYK Üyesi, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca olmuştu. Sezgin Baran Korkmaz'ı, 2017 yılının aralık ayından bu yana tanıdığını ve Sedat Peker'in ileri sürdüğü 'SBK'nın aracını kullandığı' iddiasını kabul eden Karaca, Öztürk'e şu açıklamalarda bulundu:

'Yine yardım yapsa, yine teşekkür ederim'

Ben Ardahanlı, Sezgin Baran Korkmaz da Kars'ın Digor İlçesi'nden. Yani hemşehriyiz. Kendisini eğitime yaptığı destek ve yardımlarla tanıdım. 2019 yılının ocak ayında Ardahan Valiliğine gönderdiği yardımlar nedeniyle video çekip teşekkür ettim. Öğrenciler de ‘Biz okuyacağız, meslek sahibi olacağız' diyordu. Yine yardım yapsa, yine teşekkür ederim.

'Açıklanamayacak hiçbir ilişkim yok'

'İnsan bir arkadaşının otomobilini kullanmaz mı?'

Hayatın içinde olan insanım. Dokunulmazlığa, hukuki zırha sahip değilim. Açıklanamayacak hiçbir ilişkim yok. Bir Audi A-6, bir Passat marka otomobilim var. Bunları kendim aldım. Audi'yi Ankara'da kullanıyorum. 2018 yılının ekim ayından bu yana Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesiyim. Devletten maaş, hak ediş almıyorum, otomobilini kullanmıyorum. Hiçbir bankadan kredi kullanmadım.

Passat otomobilimi hasarlı olduğu için tamire verdim. Baran Korkmaz'ın araç kiralama şirketinden araç kiralamak istedim. Ancak, ısrarla para ödetmedi. Yaklaşık 3 ay kadar aracı kullandım. Yanlış yapmışım. Keşke parasını ödeseymişim. Ama insan bir arkadaşının otomobilini kullanamaz mı? Kendi otomobilimin tamiri bitince de bıraktım.

'Oteline gitmedim ama gidebilirdim de'

SBK Holding'e belki 50 defa gitmişimdir. Bana gelen hemşehrilerimiz genelde Baran Korkmaz'ı da tanıyordu. Oteline defalarca davet etti ama gitmedim. Uçağına binmedim. Ama gidebilirdim de. Bugüne kadar gittiğim otellerin faturalarının tamamı bende duruyor. SBK Holding'in hiçbir şirketinde yönetimde görev almadım. Doğum günüm nedeniyle Baran Korkmaz'ın videosu konuluyor. Baran'a gelinceye kadar kimlerin mesajları var. (Ünlü bazı siyasetçilerin de doğum günü video mesajlarını da bilgi olarak gönderdi) Bunlar normal şeyler.