Erdoğan’dan milletvekillerine: CHP’lilerin peşlerine takılmayın, gündemi siz belirleyin

Partisinin milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP’lilerin peşlerine takılmayın, gündemi siz belirleyin" talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 57 milletvekiliyle bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan burada milletvekillerine, "CHP’lilerin peşlerine takılmayın, gündemi siz belirleyin" talimatı verdi. Ayrıca Erdoğan, sosyal medyayı ihmal etmeden sahaya inmeleri gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Erdoğan’ın milletvekilleriyle görüşmesinde, milletvekilleri genellikle illerindeki sorunları anlattı. Ancak bir milletvekilinin, “Eskiden, çocuklar çobanlık yapıyordu. Şimdi eğitim zorunlu olduğu için kimse çobanlık yapmıyor. Liseden sonra ben okudum, ‘Çobanlık mı yapacağım’ diyorlar” sözlerine de Erdoğan’dan dikkati çeken yanıt geldi.

Erdoğan, “Çobanlık kötü bir meslek mi? Bütün peygamberler çobandı. Hepiniz çobansınız, hepiniz sürünüzden mesulsünüz. Peygamber efendimizin sözü var: Mesleğin iyisi kötüsü olmaz. Hepsi şereflidir” dedi.