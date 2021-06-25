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    Akar: Havalimanı Afganistan için hayati öneme sahip, görüşmelerimiz devam ediyor

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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk askerinin olası Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı koruma görevine ilişkin olarak "Afganistan için hayati öneme sahip, tüm ülkenin dışa açılan kapısı olma özelliği taşıyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Malatya'daki 2. Ordu Karargahı’nı ziyaret etti.

    Afganistan'da Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesinin devamı hakkında konuşan Akar, "Afganistan için hayati öneme sahip, tüm ülkenin dışa açılan kapısı olma özelliği taşıyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz. Şu an için alınmış bir karar yok" diye konuştu.

    Türkiye’nin, 'her zaman kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğu Afganistanlı kardeşlerinin barış, güven ve istikrar içerisinde yaşaması için büyük gayret sarf ettiğini belirten' Akar, 2002’de ilk göreve başlandığı andan itibaren Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti'ne, 2015’ten itibaren de NATO’nun Kararlı Destek Misyonu'na katkı sağlamayı sürdürdüklerini bildirdi.

    TSK'nın halihazırda Kabil Eğitim Yardım Danışmanlık Komutanlığı görevini de yürüttüğünü ifade eden Akar, şunları söyledi:

    • "Bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi sorumluluğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusu. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Afganistan için hayati öneme sahip, tüm ülkenin dışa açılan kapısı olma özelliği taşıyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz. Şu an için alınmış bir karar yok. Ülkemiz ve Afganistan’ın menfaatleri için uygun sonuç elde etmek istiyoruz. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir."

    Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 2. Ordu Komutanlığı’nı ziyaret etti.

    İnönü Kışlası'na gelişinde 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı, ardından ziyaretin anısına beraberindeki komutanlarla ağaç dikti.

    Hudut hattı ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüşen Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı. Bakan Akar ve komutanlar daha sonra karargahta görevli personelle bir araya geldi.

    TSK'nın yoğun faaliyetlerine değinen Akar, "Bir pilot beş pilotun işini yapıyor. Gemilerimiz 2020'de 200 bin saat görev yaptı. Bütün zamanların en yüksek değeri bu. Eskiden iki komando tugayımız vardı, şimdi 17 komando tugayımız var, bunun 17'si de angaje durumda, görevinin başında." diye konuştu.

    PKK'ya yönelik operasyonlara ilişkin bilgi veren Bakan Akar, "Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla 24 Temmuz 2015'den bugüne kadar 18 bin 220, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise bin 366 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

    Etiketler:
    Malatya, Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı, Hulusi Akar, Afganistan
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