Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranının en yüksek olduğu 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranlarının en yüksek olduğu 10 ili paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı tabloda Edirne, Türkiye'deki en yüksek aşılama oranına sahip il oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı tabloda Edirne, Türkiye'de aşılama oranının en yüksek olduğu il oldu. Edirne'yi, Amasya ve Eskişehir takip etti.

Bakan Koca'nın paylaşımına göre Türkiye'deki aşılama oranı en yüksek iller şunlar:



Edirne %68,86

Amasya &67,66

Eskişehir %67,54

Çanakkale %67,31

Kırklareli %66,74

Balıkesir %65,16

Muğla %64,49

Burdur %64,38

Bilecik %64,23

Sinop %64,03

Bakan Koca paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın"

Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın. pic.twitter.com/VPJpemFLIX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2021

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