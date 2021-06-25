Türkiye ve Katar arasında askeri sağlık işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye ile Katar arasında yapılan 'Askeri Eğitim ve İş Birliği Protokolü' gereğince iki ülke vatandaşları tıp, diş hekimliği, eczacılık sağlık meslek yüksek okulu, hemşirelik alanlarında karşılıklı olarak ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alabilecek.

Katar Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel ve öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilmesinin önünü açan protokol Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan protokole göre, Katar'daki asker veya sivil silahlı kuvvetler personeli ya da öğrencileri Türkiye'de sınavsız diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alabilecek.

2 Mart 2021’de Doha’da imzalanan protokol, karşılıklılık ilkesine dayanıyor. Protokol 5 yıl için düzenlendi, aksi beyan edilmedikçe bu sürenin sonunda her yıl bir yıllığına uzayacak.

Anlaşmanın kamuoyuna 'Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi' şeklinde yansıması üzerine Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı:

"Bu protokol askeri sağlık alanında işbirliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor."