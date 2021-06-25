Yeni Şafak yazarı arkeolojik kazıları eleştirdi: Bu topraklardaki tapu senedimizi elimizden alacak çalışmalar

Yeni Şafak yazarı Kaplan, arkeolojik kazıları eleştirerek “Bu topraklardaki tapu senedimizi elimizden alacak, Anadolu’nun her tarafı, İslâmî köklerinden koparılarak, bu toprakların bizden önceki Rum, Ermeni, Hıristiyan geçmişi, pagan Yunan ve antik Ege ve Akdeniz uygarlıkları geçmişi kazınarak gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor harıl harıl” dedi.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "Arkeolojik emperyalizm, bu topraklardan İslâm’ın izlerini siliyor ama biz uyuyoruz yine!" başlıklı yazısında, Türkiye'de yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarını eleştirdi.

'Arkeolojiyi sona ermiş, bitmiş bir tarihin korunması bilimi' olarak tanımlayan Kaplan "Tam anlamıyla hurafedir bu! Üstelik de en masumane gözüken çağdaş hurafelerden biri!" ifadekerini kullandı.

'Kim arkeolojiye hâkim olursa, dünyaya da o hâkim olur'

"Arkeoloji, savaşmadan tarih yapmanın en kestirme yoludur. Tarihi çarpıtmanın ve yeniden yazmanın... Başkalarına tarih dayatmanın... Dahası, senin atalarının yaşamadığı bu imal edilmiş tarihi, dünyaya satmalarının..." diyen Kaplan, şunları yazdı:

"O yüzden kim arkeolojiye hâkim olursa, dünyaya da o hâkim olur: Tarihi o yazar; yazdığı tarihi “gerçek bu” diye satar bütün dünyaya. En ideolojik bilim dalı, arkeolojidir. Arkeoloji, bilimle ve bilim üzerinden savaşmanın adıdır. Silahtır. En ürpertici silahtır, en öldürücü silah hem de: Tarihinizin silinmesi, yok edilmesi ve size sahte bir tarih icat edilmesi! Bu da sizin, tarihte ikinci kez ölümünüz demektir."

"Memleket medya-mafya-siyaset skandallarıyla çalkalanıyor, sen nelerle uğraşıyorsun Yusuf Kaplan, demiyorsunuzdur umarım" diye devam eden Kaplan, Türkiye’de şu anda 600 küsur, kazı çalışmasının yürütüldüğünü belirterek, şu yorumda bulundu:

İşte bu medeniyetin birikimini, ruhunu, ruh köklerini bir kez daha tarihe gömen, ikinci kez yok eden bir cinayet işleniyor memlekette. Bu topraklardaki tapu senedimizi elimizden alacak, bizi bu topraklardan sürecek yapıları adım adım inşa ediyor birileri arkeolojik kazı numaralarıyla…

Türkiye’nin dört bir tarafı, başta İstanbul olmak üzere, Anadolu’nun her tarafı, İslâmî köklerinden koparılarak, bu toprakların bizden önceki Rum, Ermeni, Hıristiyan geçmişi, pagan Yunan ve antik Ege ve Akdeniz uygarlıkları geçmişi kazınarak günyüzüne çıkarılmaya çalışılıyor harıl harıl…

'İşgalci olduğumuzu göstermeye kalkışacak hummalı bir kazı çalışması yürütülüyor'