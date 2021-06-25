Memleket Partisi lideri İnce: Siz Katarlı gençlerin mi hükümetisiniz?

"Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız eğitimi hakkı verileceği öne sürüldü. Bunun üzerine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Milyonlarca gencimiz, yarın yapılacak sınavda ter dökecek, dirsek çürütecek. Siz Katarlı gençlerin mi hükümetisiniz? Rezilsiniz" diyerek protokole tepki gösterdi.

Türkiye ile Katar arasında imzalan "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolü ile birlikte Katarlı gençlerin ayrılan kontenjanlara göre Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabileceği iddia edildi.

Eğitime kabul edilecek öğrencilerle ilgili YKS ya da herhangi bir sınav şartından bahsedilmeyen protokole Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den tepki geldi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Katarlı gençlere sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi hakkı veren, hastane kurma ve işletme hakkı tanıyan anlaşmayı tanımıyoruz. Milyonlarca gencimiz, yarın yapılacak sınavda ter dökecek, dirsek çürütecek. Siz Katarlı gençlerin mi hükümetisiniz? Rezilsiniz!"

Katarlı gençlere sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi hakkı veren, hastane kurma ve işletme hakkı tanıyan anlaşmayı tanımıyoruz.



Milyonlarca gencimiz, yarın yapılacak sınavda ter dökecek, dirsek çürütecek. Siz Katarlı gençlerin mi hükümetisiniz? Rezilsiniz! — Muharrem İNCE (@vekilince) June 25, 2021

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