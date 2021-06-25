Kamyonet sürücüsü, kendisinden yol isteyen şoföre silahını gösterdi

İstanbul trafiğinde yol isteyen sürücüye kamyonet sürücüsü camdan silah gösterendi. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Merter’de meydana gelen olayda sol şeritte seyreden bir kamyonetten arkasındaki aracın sürücüsü selektörle yol istedi.

Yol vermeyerek sol şeritte ilerlemeye devam eden kamyonet sürücüsü, daha sonra aracının camından silah çıkararak arkadan gelen sürücüye gösterdi. Görüntüler arkadan seyreden sürücü tarafından kayda alındı.

Görüntüler üzerine ekipler harekete geçerek kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.