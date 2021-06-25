77 yaşındaki kadını 6 lira için ayakkabı bağcığıyla boğan kuryeye müebbet hapis

İstanbul’da geçen yıl 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nu 6 lira için ayakkabı bağcığı ile boğarak öldüren kurye Recep Yaz, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Yağma' suçundan ise 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bakırköy 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep Yaz SEGBİS'le bağlanırken tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

‘Diyecek son sözüm yoktur’

Sanık Recep Yaz önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Diyecek son sözüm yoktur" dedi. Mahkeme heyeti Recep Yaz'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Yağma' suçundan da 9 yıl 2 ay hapis cezası çarptırılmasına hükmetti. Tutuksuz sanıklar Uğurcan Macit ve Mertcan Macit' delil yetersizliğinden beraat etti.

Ne olmuştu?

5 Şubat 2021’de davası görülmeye başlanan, Meral Ahmetoğlu 6 lira için öldüren tutuklu sanık Recep Yaz ifadesinde "Maktul, olay günü 6 liralık borcu istemek için gittiğimde 'Kaçıyor muyum, vereceğim.' diyerek anne ve babama küfretti. Sinirlendim, eve girdim. Tezgahın üstünde ip vardı, maktulün boğazını sıkarak öldürdüm" demişti.

Cinayetten sonra evdeki değerli eşyaları alan sanık, mağdur kadının yüzüğü ve saatini ise düğün hediyesi olarak bir arkadaşına verdiği ortaya çıkmıştı.