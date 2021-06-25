Altun: Türkiye ile Katar arasında imzalanan protokol sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Katar arasında imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü'nün yalnızca silahlı kuvvetler mensuplarını karşıladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, 'Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabileceği' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Altun, Türkiye ile Katar arasında uygulanacak olan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü'nün yalnızca 'silahlı kuvvetler mensupları'nı karşıladığını bildirdi.

Fahrettin Altun paylaşımının devamında, "Protokole göre; Katar’daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye’deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir. Amaç tamamıyla 'askeri tıp' alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir" ifadesini kullandı.

Katar'ın haricinde 20'den fazla ülkenin askeri öğrencilerinin Türkiye'de eğitim gördüğünü hatırlatan Altun, "Katar haricinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore'nin de bulunduğu 20’den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye’de öğrenim görmektedir" görüşünü dile getirdi.

Bazı yayın organlarında “Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi” şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Türkiye ve Katar arasında imzalanan “Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü” sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 25, 2021

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