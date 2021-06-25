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    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

    Hazine ve Maliye Bakanı: 2020'de halka kesilen para cezası 15 milyar 792 milyon lira

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yargı ve idari para cezaları ile vergi cezaları kapsamında 2020 yılında halkın devlete ödemesi gereken miktarın 15 milyar 792 milyon lira olduğunu açıkladı.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. 

    Gürer, önergede, "Ülkemizde 2019 ve 2020 yıllarında şahısların devlete herhangi bir nedenle ödemesi gereken ancak ödemediği için ceza kapsamına giren maddi tutar ne kadardır? 2019 ve 2020 yıllarında şahıslara kesilen maddi ceza tutarı nedir? 2019 ve 2020 yıllarında maddi ceza uygulanan şahıs ve şirket sayısı kaçtır?" sorularını yöneltti

    Bakan Elvan ise 2019 yılında 648 milyon 231 bin lira yargı para cezası, 6 milyar 328 milyon 921 bin lira idari para cezası, 7 milyar 124 milyon 363 bin lira vergi cezası ve 275 milyon 993 bin lira diğer para cezası olmak üzere 14 milyar 377 milyon 508 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, 2020 yılındaki para cezası miktarının ise 15 milyar 792 milyon 327 bin liraya yükseldiğini belirterek, bunun 539 milyon 19 bin lirasının yargı para cezası, 9 milyar 154 milyon 576 bin lirasının idari para cezası, 5 milyar 664 bin 770 lirasının vergi cezası ve 433 milyon 962 bin lirasının ise diğer para cezaları olduğunu bildirdi.

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    Etiketler:
    Halk, Para cezası, Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye
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