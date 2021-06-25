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    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar

    Eş Genel Başkan Sancar: HDP'yi feshetmeyeceğiz

    HDP
    Türkiye
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    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisine açılan kapatma davasına ilişkin, "'Partiyi feshedin de bu davayı boşa çıkarın' diye iyi veya kötü niyetli görüş belirtenlere hatırlatmak için bunu açıkça dile getirmek istiyoruz. Hayır, HDP’yi feshetmeyeceğiz. Esasen bu partiyi kapattırmayacağız. Yaşatacağız ve büyüteceğiz" dedi.

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin 'Herkes İçin Adalet' kampanyası kapsamında Tunceli’de “Canlar Hakikat ve Adalet İçin Buluşuyor” programının açılışında konuştu.

    Alevi kurumları ve STK temsilcileri ile Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun da katıldığı buluşmada Sancar, şunları söyledi:

    "Şimdi içinden geçtiğimiz bu dönem tekçi, baskıcı, inkarcı ve kıyıcı zihniyetle eşitlik, adalet ve özgürlük isteyen zihniyet arasındaki mücadelede final yılı olacaktır. Bir büyük yol ayrımına doğru ilerliyoruz. Bu yol ayrımında hep birlikte omuz omuz gönül gönüle yürüyebilirsek inanın onlarca yıldır devam eden inkar, zulüm, baskı ve ayrımcılık anlayışını değiştirmemiz yakındır. Israrla ve inatla birlikte yürüme çağrısı yapıyoruz."

    'Alevilerin temel sorunu eşit yurttaşlık meselesi'

    "Alevi toplumunun sorunlarını benim size anlatmama gerek yok. Bir temel sorun var; o da yurttaşlık meselesi. Eşit yurttaşlık meselesi" diyen Sancar, "On yıllardır yapılan ayrımcılıkların, baskıların, inkar ve sindirme yöntemlerinin temelinde tam da bu ayrımcı yurttaşlık ve imtiyazlı yurttaşlık yatıyor. Birilleri makbul yurttaş, diğerleri tebaa. Birileri özgür, diğerleri esir. Birileri bu ülkenin kaynaklarına çöken, diğerleri emekle, alın teriyle günlük ekmeğini bile zor kazanan" dedi.

    'HDP’yi sonuna kadar savunacağız'

    Partisine açılan kapatma davasına ilişkin de konuşan Sancar, şu açıklamayı yaptı:

    "Soruluyor bize acaba kapatma davasına karşı ne yapacaksınız diye? Kobanî Davası devam ediyor, orada nasıl bir yol izlemeye devam edeceksiniz? Kapatma davası konusunda söylediğimiz açıktır; Biz HDP’yi sonuna kadar savunacağız, yaşatacağız ve büyüteceğiz. Yani 'partiyi feshedin de bu davayı boşa çıkarın' diye iyi veya kötü niyetli görüş belirtenlere hatırlatmak için bunu açıkça dile getirmek istiyoruz. Hayır, HDP’yi feshetmeyeceğiz. Esasen bu partiyi kapattırmayacağız. Yaşatacağız ve büyüteceğiz. Neden? Buraya sizleri davet etmemizin nedeni partimizin mücadelesini anlatmak değildir. Bunu sizlere değil bizleri izleyen kamuoyuna mesaj olsun diye söyledikten sonra bizim toplantıyla bağlantısını kuracağız."

    'Kapatılsa bile mücadelemizi sürdürecek yollar var'

    "Bu kadar güçlü kökleri ve bu kadar geniş dalları olan bu fikriyatın, bir davayla kapatılması mümkün olmaz. Kapatılsa ne yapacaksınız diye soruluyor. Kapatılsa bile mücadelemizi sürdürecek yollar var" ifadesini kullanan Sancar, sözlerini söyle sürdürdü:

    "O yollar nedir diye soruluyor, işte cevabı sizine buluşmaktır. Biz cevabımızı sadece merkez parti teşkilatlarında, sadece merkez kurumlarımızda konuşarak ortaya koymuyoruz. Bizim bundan sonra kapatma davasına da, dava ola ki aleyhimize sonuçlanırsa, sonrasına da karar verirken temel şiarımız istişaredir, müzakeredir, toplumun demokrasi güçleri dediğimiz bütün çevreleriyle diyalogdur. Bizim yolumuzu biz değil siz belirleyeceksiniz."
    Etiketler:
    Tunceli, kapatma davası, HDP, Mithat Sancar
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