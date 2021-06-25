Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin avukatı hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı

Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan 39 yaşındaki Hüseyin Ersan Alioğlu, Kadıköy'de kaldığı rezidansın 5. katından atlayarak hayatına son verdiği belirtildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İstanbul Kadıköy’de meydana gelen olayda, iddiaya göre, Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan avukat Hüseyin Ersan Alioğlu, kaldığı rezidansın 5. katından atladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Alioğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alioğlu'nun cenazesi dün Bolu Gerede'de defnedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hüseyin Ersan Alioğlu'nun ölüme ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.