Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

İstanbul Silivri'de aniden bastıran yağış, bir süre sonra doluya dönüştü. Ceviz büyüklüğünde yağan doludan araçlarını korumak isteyen sürücüler benzin istasyonlarına sığındı.

Silivri Kınalı mevkiinde öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur kısa sürede yerini doluya bıraktı.

İlçede ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı alt geçitler sular altında kaldı. Seyir halindeki sürücüler araçlarını korumak için benzin istasyonlarına sığındı.

Yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşandı.

Kısa süre etkili olan yağışın durmasıyla trafik normale döndü.