CHP'li Murat Bakan: Süleyman Soylu kiraladığı uçağın maliyetini şirketine ödeterek vergi kaçırmıştır

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Süleyman Soylu siyasi çalışmaları için kiraladığı uçağın maliyetini şirketine ödeterek vergi kaçırmıştır" açıklaması yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri bakanı Soylu #SBK 'a ait söğüt havacılıktan kiralama yoluyla temin edilen uçağın kendisine ait sigorta şirketine fatura edildiğini beyan etmiş ve faturayı yayınlamış. #SoyluyaSoruyorum Hukuken mümkün mü bu peki?" ifadelerini kullandı.

Bakan, açıklamasına şöyle devam etti:

Kurumlar vergisi kanunun 11. maddesine göre kiralama yoluyla edinilen uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri kanunen kabul edilmeyen giderdir. Soylunun şirketinin faaliyetinin konusu ise sigortacılık..

Kaldı ki uçak siyasi çalışmaları için kullanılmış! Bu durumda Süleyman Soylu kiraladığı uçağın gidelerini usulsüz şekilde sigorta şirketine kaydettirmiş. Matrahı azaltarak vergi kaçırmış. Kendi beyanıyla itiraf etmiş. 'Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler'

Buradaki en önemli nokta konunun “bir iddia” olmamasıdır. Süleyman Soylu’nun kendi beyanı ile usulsüzlük ifşa edilmiştir. Süleyman Soylu siyasi çalışmaları için kiraladığı uçağın maliyetini şirketine ödeterek vergi kaçırmıştır.

Devletin menfaatini korumakla yükümlü İçişleri Bakanı devletin hazinesini zarara uğratmıştır. Bu tartışmasız olarak istifa nedenidir. Süleyman Soylu 1 dakika bile İçişleri Bakanı sıfatını taşımamalı, ülkenin İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturmamalıdır.

İçişleri bakanı Soylu #SBK 'a ait söğüt havacılıktan kiralama yoluyla temin edilen uçağın kendisine ait sigorta şirketine fatura edildiğini beyan etmiş ve faturayı yayınlamış. #SoyluyaSoruyorum Hukuken mümkün mü bu peki? — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) June 25, 2021

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, 2017’deki referandum döneminde Sezgin Baran Korkmaz’a ait lüks uçakla seyahat ettiği iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, uçak kiralamasının Söğüt Havacılık A.Ş.’den yapıldığını ancak elinde ‘uçak kalmayan’ şirketin Sezgin Baran Korkmaz’a ait olan Borajet’ten kiralama yaptığını kaydetti. İçişleri Bakanlığı’nın paylaştığı faturada, kiralama için 165 bin TL bedel ödendiği ve faturanın Soylu’nun sahibi olduğu Engin Sigorta’ya kesildiği görüldü.