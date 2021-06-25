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    Sinovac'da üçüncü ay sonuçları: Antikor düşse de hastalanan kişi sayısı yüzde 2'lerde kaldı

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Türkiye
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    Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Sinovac aşısı uygulanan sağlık çalışanları üzerinde yürütülen bağışıklık 3. ay izlem sonuçlarına göre, sağlık çalışanlarının yüzde 97’si antikor pozitif iken 3. ay sonunda bu oran yüzde 77’ye düştü. Ancak çalışanların sadece yüzde 2.8’i Kovid-19’a yakalandı.

    Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından yürütülen “Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı 3. Ay İzlem Sonuçları” konusundaki bilimsel çalışma tamamlandı. 

    Uygulanan bilimsel çalışmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma sonuçlarına göre antikoru negatif olan, bir ay arayla iki doz Sinovac aşısı yapılan bin 53 sağlık çalışanından 26 kişi Kovid-19'a yakalandı. 

    Üçüncü ayda bakılan Kovid-19 antikor düzeylerinde azalma beklenirken aşırı düzeyde yükselmiş olan dört kişinin de, semptomsuz (belirtisiz) Kovid-19 geçirdiği hesaba katılarak 2 doz Sinovac aşısı sonrası hastalanan sağlık çalışanı sayısı toplamda 30 (yüzde 2.8) olarak saptandı.

    İkinci aşıdan sonraki 28. gün 3 aylık süre içinde yakınları Kovid-19 tanısı almış 151 sağlık çalışanından 18’i (yüzde 12) Covid-19 hastalığını geçirdi. İkinci aşıdan üç ay sonra sağlık çalışanlarının yüzde 95.2’sinde antikor düzeyleri düşüş gösterdi.

    Çalışma raporunda, "İki doz aşıyı izleyen üçüncü ay sonunda sağlık çalışanlarının yüzde 77’sinde SARS-CoV-2 antikorları (1.0) tespit edilmiştir (Daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı gibi, 2. aşıdan 28 gün sonra bu oran yüzde 97 idi). Yani aşıdan sonraki 3. ayda, çalışma grubunun yüzde 23’ü ya hasta olmuş ya da bu kişilerin antikoru  negatifleşmiştir" denildi.

    Araştırma ekibinin başında yer alan Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı, “Ocak ayı itibariyle sağlık çalışanlarının aşılanmasını başladıktan sonra biz de üniversitemiz hastanesinde çalışanlarında bir antikor takibi çalışması başlattık. 1053 sağlık çalışanından 820 tanesi bize geri dönüş yaparak kanlarını verdiler. İlk çalışma sonuçlarına göre antikor düzeylerinin sağlık çalışanlarında 3. ay sonunda düşmüş olduğunu fark ettik" değerlendirmesinde bulundu.

    Üç ay sonunda antikor değerlerinin yüzde 97'den 77'ye düştüğünü belirten Akçalı, "Ayrıca tüm çalışma grubunun genel olarak yüzde 95.2’sinde antikor düzeylerinde bir düşme olduğunu saptadık. Ancak çalışmanın güzel bulgularından bir tanesi izlediğimiz grupta hastalanan kişilerin sayısının çok az olmasıydı. Her ne kadar antikor düzeylerimiz düşse de sağlık çalışanlarının bu aşılama sonrasında Covid-19’a karşı iyi bir şekilde korunmuş olduğunu gördük” dedi.

    Araştırma ekibinde yer alan Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Eser de aldıkları sonuçları şu sözlerle değerlendirdi:

    “Biz aşılanma olmadan önce herkesin antikorunu taradık. Antikoru negatif olan kişileri çalışmaya aldık.  Çalışmamızın kritik noktalarından birisi, bu 3 aylık dönemin Türkiye’nin yüksek bir salgın dönemine denk gelmesiydi.  Bu aşının gücü testi bakımından iyi oldu. Bu açıdan aşı olmuş 1053 kişiden 30 kişinin hastalanması son derece iyi bir rakam yani 2.8’e denk geliyor"

    Eser, çalışmaya dahil olan 151 sağlık çalışanının yakınlarında da vaka görüldüğüne dikkat çekerek, "Yakınları hastalanan bu 151 sağlık çalışanının sadece 18’i hastalığa yakalanmış. Dolayısıyla bu oranında yüzde 12 olduğunu düşünüyoruz. Demek ki biz çok yakın temasta olsak da riskli temasta bulunsak da aşı bizi yüzde 88 oranında koruyor" diye konuştu.

    Etiketler:
    Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Sinovac Biotech, Sinovac
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