Kayıt
19:15 25 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras

    Bodrum Belediye Başkanı Aras: Susuz bir yaz geçirmeye hazırlanıyoruz

    © Sputnik / Maksim Durnev
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1044245160_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_c9d1d105f8b730ed0b920fee3fb14b95.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106251044820329-bodrum-belediye-baskani-aras-susuz-bir-yaz-gecirmeye-hazirlaniyoruz/

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bugün düzenlediği basın toplantısında nüfusun üç katına çıkması ile birlikte kronikleşen sorunların arttığını söyledi. Aras, “Bodrum susuz bir yaz geçirmeye hazırlanıyor. Ek su kaynakları bulmazsak, sıkıntı yaşayacağız. Birçok sorunumuz var. Yerel yönetim olarak bunu tek başımıza çözmemiz mümkün değil” dedi.

    ANKA'da yer alan habere göre, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyenin Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan da katıldı. Aras, şunları söyledi:

    'Bu dönem herkes ciddi bir sınav verdi'

    “Hem yerel hem de genelde kamu kuruluşları ve özel sektörle tamamen Bodrum’un faydasına olacak ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Bodrum’un sorunlarını ve yatırım taleplerini ilgili bakanlıkları iletiyoruz. Bodrum salgından farklı bir şekilde etkilendi. Kentin aldığı göç ile Bodrum yarımadası ve burada yaşayan insanlarımız etkilendi, çünkü nüfus 3 katına çıktı. 3 katına çıkan nüfusla belediyenin tüm personeli bu yeni olayla nüfus yoğunluğu ile olağanüstü şekilde çalıştı. Bunlara emniyet, polis, jandarma, sağlık personeli herkes üç fazla artan nüfusa göre fedakar bir şekilde çalıştı. Tüm kamu kurum ve kuruluşları olağanüstü bir gayret ile çalıştı. Bu kadar nüfusun arttığı bir kentte hizmetlerin devam etmesi büyük bir gayret sonucu gerçekleşiyor. Tüm belediye ve kamu kuruluşları bu dönemde ciddi ve iyi bir sınav verdi.

    'Burası normal bir kent değil'

    Bu şehirde yaşayan vatandaşlarımız veya bu kenti beğenerek yerleşen vatandaşlardan rica ediyoruz, burası normal bir kent değil. Antik bir kent. Dünyanın yedi harikasından birine ve onlarca tarihi kent ve yapıya sahibiz. Burası normal bir kent değil. Kapitalist bir yaklaşım ile Bodrum’a bakamazsınız. Bu nedenle burada yaşamak için buraya geliyorsunuz. Bodrum insana huzur veren, insan ve kadın haklarını ve hayvan haklarını hissedilen bir kenttir, burası, sinekten nasıl yağ çıkarırım gözüyle Bodrum’a bakamazsınız. Bodrum saygı duyulması gereken bir kenttir.

    'Yardım ve destek bekliyorum'

    Vatandaşımızın desteği olmadan bu sorunların altında kalkılması mümkün değil. Yasaların bize verdiği görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Yardım ve destek bekliyorum. Bodrum’daki çevre temizliği, altyapı, temizlik sadece belediyenin değil, herkesin sorunu. Mutlu ve sağlıklı bir yaşam için buraya geldiniz, şikayet etmeyi bırakın, cep telefonu ile çöpleri çekip bize göndermeyi bırakın, alın onları çöpe atın, vatandaşlık haklarınızı yerine getirin.

    'En önemlisi içme suyu problemi'

    Tüm sorunları anında çözmek için bizim elimizde sihirli bir değnek yok. Bunu yardım ve vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. En önemlisi içme suyu problemi. Mumcular Barajı’nın doluluk oranı şu anda yüzde 28 oranında, ağustos ayı itibarıyla su alamayacağız. Kuraklık sadece ilçemizin değil bütün ülkemizin problemi. Bu nedenle Bodrum için ek su kaynakları yaratmaya çalışıyoruz, önümüzdeki yıllarda kentin en büyük sorunlarından biri su olacak. Bodrum susuz bir yaz geçirmeye hazırlanıyor. Bahçe ve çim sulamaları gibi işleri devam ettirmemeliyiz.

    'Arıtma tesisinin kapasitesi 200 bin kişilik'

    Kentin yüzde 40’ı halen foseptik kullanıyor. Yani toprağa kazılan çukurlara toplanıyor. Böyle olunca sinek yoğunluğu artıyor. Elimizdeki arıtma tesisinin kapasitesi ise şu anda 200 bin kişilik, sağlıklı çalışması mümkün değil. Zaman zaman arızalar oluyor. Bu nedenle aksamalardan kaynaklanan sıkıntılar olabiliyor. Bunun yanında denize kaçak deşarj yapıldığını ve bazı fosseptik kamyonlarının atıklarını doğaya boşalttıklarını biliyoruz. Ancak şu anda yapılan kanalizasyon alt yapı çalışmaları ile toplamda şu anda yüzde 41 olan alt yapı tesisleri yüzde 90’na çıkmış olacak. Kanalizasyon altyapısı tamamen bittiğinde 745 bin nüfus kapasitesine çıkacak. Bodrum kenti şu anda bir evin içinde yaşarken bir yandan da evin tüm tadilatlarını sürdürmeye benziyor.

    'Bodrum yollarını biz bozduk biz yapacağız'

    Bodrum’un sorunları çözülemeyecek şekilde önümüzde birikti, zaman kaybedemeyiz. Yollarımız bozuk, neden bozuk, altyapı çalışmaları için bozuk, çalışmaların yapıldığı yerlerde mağduriyet olması normaldir. Bodrum yollarını biz bozduk biz yapacağız, çalışmasaydık, yollar bozulmayacaktı, o zamanda sorunlar çözülmezdi, biz bunları göze aldık.

    Muğla Valiliği 15 Haziran’dan itibaren inşaat yasağını başlattı. Kaba inşaatlar ve iş makinaları ile çalışmalar durdurulacaktı. İnce işler yapılabilecekti. Bizde belediye olarak şikayetleri değerlendirdik, gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz ve belediye ekiplerimiz hiç taviz vermeden inşaat çalışmalarını durduruyor, kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. 2 milyon lira ceza yazdığımız kaçak inşaat çalışmaya devam ediyor, daha ne yapmalıyız ki? Vatandaşlarımızdan ve basından kaçak inşaatlarla ilgili destek bekliyoruz. İki yılda 465 kaçak inşaat yıkmışız. Şu anda Bodrum’un en ünlü sitelerinde bile kaçak yapılar devam ediyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz, ceza yazıyoruz buna rağmen durmuyorlar.”

     

    Etiketler:
    su, Bodrum, Ahmet Aras
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türkiye
    Her yıl haziranda gerçekleşen 'Çilek Dolunayı'ndan kareler
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar hastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet