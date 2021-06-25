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    Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi

    Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi hizmete girdi

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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin hizmete alınan ilk doğalgaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi'nin ilk sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) transferini 29 Haziran Salı günü gerçekleştireceğini söyledi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak etti.

    Törene, Dörtyol ilçesindeki Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Dörtyol FSRU Terminali'nden bağlanan Dönmez, Türkiye'nin doğal

    gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak Ertuğrul Gazi FSRU gemisinin Türkiye'ye ve millete hayırlar getirmesini diledi.

    Dönmez, Türkiye'nin büyüyüp güçlendiğini ve her geçen gün 100 yıllık hedeflere emin adımlarla ilerlediğini belirterek şöyle devam etti:

    "Ortaya koyduğunuz vizyonla büyüyen Türkiye’nin enerjisini sağlamak için enerji ve tabii kaynakların her alanında güçlü ve güvenilir bir altyapıyı inşa ediyoruz. Artan enerji talebimize rasyonel ve teknolojik çözümler üreterek geleceğe uzanan bir enerji politikası geliştiriyoruz. Bu anlayışın eseri olan ve bugün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz Ertuğrul Gazi FSRU gemimizle doğalgaz arz güvenliğimize önemli bir halka daha ekliyoruz. Dünyada 18 ülkenin sahip olduğu FSRU gemilerinden ilkini yine sizlerin teşrifleriyle İzmir Aliağa'da 2016'nın sonunda devreye almıştık. 2 yıllık bir çalışmanın ardından bugün de Ertuğrul Gazi FSRU gemimizi Hatay Dörtyol'da hizmete almanın sevincini yaşıyoruz. 110 milyon metreküp depolama ve 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Ertuğrul Gazi, arz güvenliğimize önemli bir esneklik kazandıracak."

    Geminin boyunun 295, eninin 46, yüksekliğinin de 63 metre olduğunu ifade eden Dönmez, Ertuğrul Gazi'nin neredeyse 3 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu dile getirdi.

    Bakan Dönmez, Ertuğrul Gazi'nin, mevcut gazlaştırma hacmiyle dünyadaki mevcut FSRU'lar içinde en fazla gazlaştırma kapasitesine sahip üst segment bir gemi olduğu bilgisini verdi.

    İlk gaz dolum operasyonu 29 Haziran'da gerçekleştirilecek

    Gemiyi, sisteme hızlı entegre olması ve yüksek mobilitesi sayesinde ihtiyaç duyulan bölgeye hızla sevk edeceklerini belirten Dönmez, "Böylece tüketimin yoğun olduğu bölgelerde hızlı bir şekilde yeni kaynak noktaları oluşturacağız. Ertuğrul Gazi'nin ilk gaz dolum operasyonunu, yani gemiden gemiye LNG transferini de önümüzdeki hafta salı günü, 29 Haziran'da gerçekleştireceğiz" dedi.

    Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve TürkAkım gibi uluslararası boru hatlarında kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğini artırdıklarını ifade eden Dönmez, FSRU, LNG ve yer altı doğal gaz depolama tesisleriyle de sistemin işleyişini garanti altına alacak doğal gazı depoladıklarını bildirdi.

    Dönmez, büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna her gün bir adım daha yaklaştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

    "Günlük 359 milyon metreküpe ulaşan günlük gaz girişimiz ve 4.5 milyar metreküplük depolama kapasitemiz sayesinde geçtiğimiz kışı hiçbir sorun yaşamadan atlattık. 19 Ocak günü 272 milyon metreküpe, 20 Ocak günü de 280 milyon metreküpe ulaşan tüm zamanların doğal gaz tüketim rekorunu bu sayede hiçbir kesintiye ya da kısıntıya gitmeden karşıladık. Ertuğrul Gazi sadece devasa yapısıyla değil, sahip olduğu çevreci özellikleriyle de benzerlerinden ayrılıyor. Gemimiz gazlaştırma operasyonunda deniz suyu yerine, 'Glikol Water' adı verilen özel bir sıvıyı kullanıyor. Böylece deniz suyuyla temas etmeden bütün operasyonu kendi özel teknolojisiyle yürütüyor. İnanıyorum ki Türkiye'nin yarınlarına bırakacağımız bu tür kalıcı eserlerle büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna her gün bir adım daha yaklaşacağız."

    Dönmez, kendilerine her projede destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Ertuğrul Gazi gemisinin Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçen Bakanlık ve BOTAŞ yöneticileriyle burada emek harcayan bütün çalışanlara teşekkür etti.

     

     

    Etiketler:
    Gemi, Ertuğrul Gazi, Sıvılaştırılmış doğalgaz, Doğalgaz, Türkiye, Fatih Dönmez
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