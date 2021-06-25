Bakan Koca, Okan Bayülgen'in yer aldığı kamu spotunu paylaştı

Okan Bayülgen, "Ben de yerli yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim. Biliyorum birçok kişinin aklı çeliniyor. Sonra doktor arkadaşlarıma sordum. Covid-19’un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Ben doktorlara inanıyorum. Size de tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
Okan Bayülgen: Ben de yerli yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim. Biliyorum birçok kişinin aklı çeliniyor. Sonra doktor arkadaşlarıma sordum. Covid-19’un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Ben doktorlara inanıyorum. pic.twitter.com/hSUVYfm8eN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2021
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