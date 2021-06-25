Bakan Koca, Okan Bayülgen'in yer aldığı kamu spotunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı'nın aşı karşıtlığıyla mücadele kapsamında yayınladığı kamu spotlarına bir yenisi daha eklendi. Şener Şen, Cem Yılmaz, Ezgi Mola ve Candan Erçetin gibi isimlerin katıldığı kampanyaya bugün ünlü şovmen Okan Bayülgen de dahil oldu.