İmamoğlu: Toplu taşıma araçlarımız YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın YKS'ye girecek öğrenciler ve sınav görevlilerinin toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabileceklerini açıkladı.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Üniversite yolunda genç arkadaşlarıma başarılar dilerim. Sınavın, yaşamda arzu ettiklerinizi getirmesini temenni ederim. İstanbul’da okumaya hak kazanacaklar unutmasın, İBB hep yanınızda. Toplu taşıma araçlarımız #YKS2021'e girecek öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak" ifadelerini kullandı.

Üniversite yolunda genç arkadaşlarıma başarılar dilerim. Sınavın, yaşamda arzu ettiklerinizi getirmesini temenni ederim. İstanbul’da okumaya hak kazanacaklar unutmasın, İBB hep yanınızda. Toplu taşıma araçlarımız #YKS2021'e girecek öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 25, 2021

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