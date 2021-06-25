İmamoğlu: Toplu taşıma araçlarımız YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Üniversite yolunda genç arkadaşlarıma başarılar dilerim. Sınavın, yaşamda arzu ettiklerinizi getirmesini temenni ederim. İstanbul’da okumaya hak kazanacaklar unutmasın, İBB hep yanınızda. Toplu taşıma araçlarımız #YKS2021'e girecek öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak" ifadelerini kullandı.
Üniversite yolunda genç arkadaşlarıma başarılar dilerim. Sınavın, yaşamda arzu ettiklerinizi getirmesini temenni ederim. İstanbul’da okumaya hak kazanacaklar unutmasın, İBB hep yanınızda. Toplu taşıma araçlarımız #YKS2021'e girecek öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 25, 2021
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