Niğde'de kadın cinayeti: Kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

Niğde'de 23 yaşındaki kız arkadaşı Y.A.'yı silahla öldüren 26 yaşındaki M.Y., intihar etti. İki kişinin cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Merkez Saruhan Mahallesi Koçer Sokak'ta bulunan apart oteldeki odadan silah sesini duyanların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Otele giden ekipler, sesin geldiği kapısı kilitli odada biri erkek iki kişiyi ölü buldu.

Hayatını kaybedenlerin 26 yaşındaki M.Y. ve kız arkadaşı 23 yaşındaki Y.A. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede M.Y'nin Y.A'yı öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

İncelemenin ardından cenazeler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.