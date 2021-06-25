Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi'nin verisine göre ise depremin merkezi Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olurken, büyüklüğü de 5.3 olarak açıklandı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bingöl - Kiğı’da saat 21:28’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun"

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