Bayram öncesi bilet fiyatları yükseldi

Kurban Bayramı öncesinde bilet fiyatları yükselmeye başladı. Uçakta 450 lira olarak belirlenen tavan fiyat aşılırken, tek yön ekonomi sınıfı bir bilet 514 TL’ye çıktı. Bu aktarmalı seferde 875 lirayı buluyor. Kapasite sınırı nedeniyle iki katına çıkan otobüs biletleri de kalkan yasağa rağmen değişmedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar seyahat planlarını yapmaya başladı. Bu yıl bayram arifesinin 19 Temmuz Pazartesi günü başlaması nedeniyle 16 Temmuz Cuma günü bayram trafiği de başlıyor. Ancak bu tarihte hem uçak hem de otobüs bilet fiyatlarının da yükseldiği görüldü.

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre özellikle uçaklarda bayram ve tatil günleri bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek amacıyla devreye alınan 450 TL'lik tavan fiyatının aşılması dikkat çekti.

Genel olarak İstanbul çıkışlı, ekonomi sınıfı, tek sefer uçuşlarda bilet fiyatları 380-400 TL'den başlarken fiyat, 514 liraya kadar yükseliyor. Bu fiyat aktarmalı ekonomi sınıfı uçuşlarda 875 TL'yi buluyor. Pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasite sınırı getirilen ve bu nedenle otobüs bilet fiyatlarını artıran otobüs firmalarına 1 Temmuz itibarıyla bu sınırlama kalkıyor. Ancak kalkan sınıra rağmen otobüs firmalarının bilet fiyatlarını aynı kaldı.

Bayram trafiğinin başlayacağı 16 Temmuz Cuma günü hemen bütün uçak firmalarının 450 lira olarak belirlenen tavan fiyatı taban fiyat olarak uyguladığı görülüyor. Örneğin, İstanbul- Bodrum için aktarmasız, ekonomi sınıfı, tek yön en ucuz uçak bileti 426 liradan başlıyor, fiyat 514 liraya kadar çıkıyor. Eğer uçak aktarmalı sefer yapıyorsa bu fiyatın 875 TL'ye kadar çıktığı görülüyor.