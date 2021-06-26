YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu, "Temel Yeterlilik Testi" 10.15 itibariyle başladı. ÖSYM, YKS'de uygulanacak kuralları açıkladı. Adaylardan 1 saat 15 dakika önce salonda olmaları istendi. Ayrıca adayların sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecekleri belirtildi.

2 buçuk milyona yakın öğrencinin gireceği Temel Yeterlilik Sınavı bugün 10:15 itibariyle başladı.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı, Temel Yeterlilik Test (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. TYT oturumunun ardından AYT ve YDT sınavı da 27 Haziran'da gerçekleşecek.

TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'de uygulanacak.

AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'de uygulanacak.

YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15.45'de uygulanacak.

HES Kodu zorunlu

2021-YKS için HES Kodu zorunlu. Adaylar HES Kodu bilgisini e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar uygulamasından ya da SMS yoluyla aldıktan sonra sınava girmeden önce hazır bulunduracaklar.

YKS Genelgesi

İçişleri Bakanlığı YKS'ye girecek öğrenciler ve yakınları için genelge yayınladı.

Genelgeye göre , 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindekiler 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek .Şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak, aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak. Sınava girecek adayların acil işleri için nüfus müdürlükleri açık olacak. Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar da 07.00 18.00 saatleri arasında açılabilecek.