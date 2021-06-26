TÜBİTAK Başkanı Mandal: VLP aşısının tasarımsal olarak çok daha etkin olmasını bekliyoruz

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, "VLP aşısının tasarımsal olarak çok daha etkin olmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.

Mandal, geliştirilen yerli VLP koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulundu.

TÜBİTAK Başkan, "VLP aşısının tasarımsal olarak çok daha etkin olmasını bekliyoruz. Ayrıca Tüm dünyada yürütülen klinik çalışmalardan faz 2 aşamasında sadece orijinal Wuhan suşuna değil İngiliz mutantına karşıda kullanılacak" ifadelerini kullandı.