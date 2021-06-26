Ankara'ya gelen ABD heyeti: Kabil Havalimanı'na ileride sağlanması muhtemel destek konusunda ilerleme kat edildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki stratejik önemdeki havalimanının gelecekte güvenliğinin nasıl sağlanacağını görüşmek için Ankara'ya gelen ABD heyeti, "muhtemel destek" konusunda ilerleme kaydettiklerini söyledi.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan heyet açıklamasında, "Brüksel’deki son toplantıları kapsamında Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilen görüşmeyi takiben ABD ve Türkiye heyetleri, iki gün süren teknik görüşmelerde bulunmuş ve Afganistan’ın Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na ileride sağlanması muhtemel destek konusunda ilerleme kat etmiştir" ifadelerine yer verildi.

ABD heyeti, Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliği konusunu ele almak için perşembe günü Türkiye'ye gelmiş ve Türk heyetle görüşmelere başlamıştı.

18 Haziran'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD askerlerini bölgeden çekerken Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın korunması için liderlik rolü alması konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.