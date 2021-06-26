Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 6 bin 929 metreküp müsilaj bertaraf edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 6 bin 929 metreküp müsilajın temizlendiğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Deniz'indeki müsilaj (deniz salyası) temizlik çalışmalarıyla ilgili güncel rakamları paylaştı.

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nden 6 bin 929 metreküp müsilajın temizlendiğini duyurdu.

Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin on sekizinci gününde 425 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 25 Haziran'da temizlediğimiz 364 metreküp müsilajla birlikte toplam 6.929 metreküp müsilajı bertaraf ettik" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

"Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin on sekizinci gününde 425 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 25 Haziran'da temizlediğimiz 364 m³ müsilajla birlikte toplam 6 bin 929 m³ müsilajı bertaraf ettik.

25 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 3.102 m³, Kocaeli 438 m³, Bursa 153 m³, Tekirdağ 154 m³, Balıkesir 691 m³ Çanakkale 714 m³, Yalova 1.677 m³ müsilajı düzenli depolama sahalarına gönderdik.

Temizleme seferberliğimizin yanı sıra aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızda 6 bin 738 denetim yaparak kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'miz için gece gündüz demeden sahadayız."

2⃣ 25 Haziran itibarıyla illerimizde;

👉İstanbul 3.102 m³

👉Kocaeli 438 m³

👉Bursa 153 m³

👉Tekirdağ 154 m³

👉Balıkesir 691 m³

👉Çanakkale 714 m³

👉Yalova 1.677 m³ müsilajı düzenli depolama sahalarına gönderdik. 🚮 🛥️ — Murat KURUM (@murat_kurum) June 26, 2021

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