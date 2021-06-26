Altun'dan 'Katar Türkiye'de sınavsız öğrenci okutacak' haberlerine ilişkin açıklama

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada T24'ün özür açıklamasını paylaşarak, "Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi.



Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak?



Tabii ki kafalarını kuma gömecekler.



Onları gençlerimize havale ediyoruz! pic.twitter.com/mmhBpR1rNg — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 26, 2021

​Bazı gazete ve haber sitelerinde Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabileceği' yönündeki haberler yer almıştı. Altun daha sonra söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "imzalanan protokol sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır" açıklaması yapmıştı.