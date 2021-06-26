Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

- Ülkemizin gelişmesi yolunda atılan adımlara bir yenisini ekliyoruz. Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Proje ile amacımız İstanbul Boğazı'nın güvenliğini sağlamaktır.

- İstanbul Boğazı, dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahip.

- Gemi trafiği artarken geçen gemilerin uzunluğu da arttı. Bu gemilerin geçişi boğaz çevresi için büyük risk. Petrolden organik ürüne kadar çok farklı yükler taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizlerimizdeki doğal hayat da çok büyük tehdit altına giriyor.

- Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz.

- Projenin her aşaması hukuka ve bilime uygun şekilde tamamlandı. Yapılan projeksiyonlar

- 2050 yılında Boğaz'dan geçecek gemi sayısının 78 bini bulacağını gösteriyor. Hesaplamalara göre İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindi

- Bize sorulmadı denenlere sesleniyorum: Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulup yola çıkıldı. Sizi dinleseydik bu eserler olmazdı.

- Toplamda 6 köprü inşa edilecek. Bugün ilkinin temelini atıyoruz.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni”nde konuşuyor https://t.co/W4e2XMY4Sb — AA Canlı (@AACanli) June 26, 2021

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