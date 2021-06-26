Ulaştırma Bakanı: Kanal İstanbul seyir güvenliği açısından Boğaz'dan 13 kat daha güvenli olacak

Kanal İstanbul'un temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul seyir güvenliği açısından Boğaz'dan 13 kat daha güvenli olacak. Ülkemiz küresel ticaretten daha çok pay alacak. Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu'nun ardından konuşan eski Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'de hep böyle oluyor. Yapılıncaya kadar karşı çıkarlar ama sonunda da en önce onlar kullanırlar" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sadece İstanbul'un değil, bölgenin projesidir. İstanbul Boğazı'nı korumaya alacak bir projedir" görüşünü dile getiren Yıldırım, "Bugün Boğaz'dan 40 binden fazla gemi geçiyor. Taşınan malların çoğu patlayıcı, her biri bir bomba. Biz diyoruz ki, emniyetli bir su yolu yapalım, tarih ve kültür şehrinin Boğaz'ı İstanbul'a kalsın. Bu proje bu kadar hayati öneme sahip. Gelecek 5 yılda dahi 5 milyar tonluk yük artışı söz konusu. Boğaz'ın boyunu büyütemeyeceğimize göre; boğazların kaza riskini ben kamuoyuna bırakıyorum. Her yönü ile çok önemli bir projedir" şeklinde konuştu.