TGS: AFP Muhabiri boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Taksim'deki 'LGBTİ+Onur Yürüyüşü'nü takip eden AFP muhabiri Bülent Kılıç'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sendikadan yapılan açıklamada, "AFP Muhabiri Bülent Kılıç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz" denildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Taksim'deki 'LGBTİ+Onur Yürüyüşü'nü takip eden Fransız haber ajansı AFP'nin foto-muhabiri Bülent Kılıç'ın boğazına basılarak gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sendika, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taksim’deki #onurhaftasi yürüyüşünü takip eden AFP Muhabiri Bülent Kılıç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Üyemizin derhâl serbest bırakılmasını ve sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz!" dedi.

⚡️Taksim’deki #onurhaftasi yürüyüşünü takip eden AFP Muhabiri Bülent Kılıç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Üyemizin derhâl serbest bırakılmasını ve sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz! @istanbul_EGM

📷 @Devranbskn pic.twitter.com/Li8v8Jz8UM — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) June 26, 2021

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