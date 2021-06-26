TGS: AFP Muhabiri boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Taksim'deki 'LGBTİ+Onur Yürüyüşü'nü takip eden Fransız haber ajansı AFP'nin foto-muhabiri Bülent Kılıç'ın boğazına basılarak gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Sendika, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taksim’deki #onurhaftasi yürüyüşünü takip eden AFP Muhabiri Bülent Kılıç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Üyemizin derhâl serbest bırakılmasını ve sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz!" dedi.
⚡️Taksim’deki #onurhaftasi yürüyüşünü takip eden AFP Muhabiri Bülent Kılıç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Üyemizin derhâl serbest bırakılmasını ve sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz! @istanbul_EGM— Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) June 26, 2021
📷 @Devranbskn pic.twitter.com/Li8v8Jz8UM
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