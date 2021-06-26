İstanbul Valiliği'nin 19. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne izin vermemesinin ardından yürüyüşün Taksim'de yapılacağı açıklandı.

İstanbul Onur Yürüyüşü grubu Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda şu bilgileri paylaştı:

"Beyoğlu Kaymakamlığı yürüyüşümüzü yasakladığını duyurdu. Haklarımızdan ve onurumuzu kutlamaktan vazgeçmiyoruz. Barışçıl Onur Yürüyüşümüz ve anayasal haklarımızı kullanmak için 17:00'da Taksim'de buluşuyoruz."

Beyoğlu Kaymakamlığı yürüyüşümüzü yasakladığını duyurdu. Haklarımızdan ve onurumuzu kutlamaktan vazgeçmiyoruz. Barışçıl Onur Yürüyüşümüz ve anayasal haklarımızı kullanmak için 17:00'da Taksim'de buluşuyoruz. #sokakbizim #lubunyasokakta pic.twitter.com/vzsAFolJlW — İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası (@istanbulpride) June 26, 2021

​Ancak yürüyüşe Beyoğlu kaymakamlığının da izin vermediği ve gruba güvenlik güçlerinin müdahale ettiği bildirildi.

İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen bir grup, Odakule'de basın açıklaması yapmak için bir araya geldi.

Taksim'de LGBTİ+Onur Haftası yürüyüşüne müdahale: 20 kişi gözaltına alındı https://t.co/dCWBbVJODU pic.twitter.com/DbPe1iL2rC — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 26, 2021

Polis ekipleri, İstiklal Caddesi'ne çıkan bazı sokaklarda güvenlik önlemi alarak gruptakileri dağılmaları yönünde uyardı. ​Gruptakilerin dağılmaması üzerine yapılan müdahalede 20 kişi gözaltına alındı.

Şu an için 20den fazla gözaltı var. Mis Sokak'tan gözaltına alınanlar sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Gönüllü avukatlarımız yanlarında. #SokakBizim #LubunyaSokakta — İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası (@istanbulpride) June 26, 2021

LGBTİ+ Onur Yürüyüşü sosyal medyadan gözaltına alınanlarla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı: "Şu an için 20den fazla gözaltı var. Mis Sokak'tan gözaltına alınanlar sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Gönüllü avukatlarımız yanlarında.