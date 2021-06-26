Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybedeceğini biliyorsun

Erdoğan sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybedeceğini biliyorsun. Yabancılara da “Türkiye’den paranızı söke söke alırsınız” demişsin. Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim, gemilerim yok, suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz. Ben benim, sen de sen…