Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybedeceğini biliyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul’un altı köprüsünden ilkinin temel atma töreninde kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a hitaben Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Erdoğan sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybedeceğini biliyorsun. Yabancılara da “Türkiye’den paranızı söke söke alırsınız” demişsin. Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim, gemilerim yok, suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz. Ben benim, sen de sen…"
Erdoğan sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybedeceğini biliyorsun. Yabancılara da “Türkiye’den paranızı söke söke alırsınız” demişsin. Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim, gemilerim yok, suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz. Ben benim, sen de sen…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 26, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada, muhalefetin "Biz geldiğimizde size ödeme yapmayacağız, bu yatırımları elinizden alacağız" sözlerine ilişkin şunları söylemişti:
"Bu ne terbiyesizliktir! Devletlerde devamlılık esastır, bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Sizler nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğren. Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir haberleri yok. Bankalara ödeme yapmazmış."
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