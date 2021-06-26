Çalışmaları izlerken göçük altında kaldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, saat 11.00 sıralarında, meydana gelen olayda, doğalgaz için boru döşeme işini üstlenen taşeron firmanın sahibi 39 yaşındaki İbrahim Gönül, çalışmaları izlerken üzerinde durduğu toprağın kayması sonucu yaklaşık 5 metrelik çukura düştü. Omuzundan aşağısı toprak altında kalan İbrahim Gönül'e ilk müdahaleyi, çalışanlar yaptı.

İş makinesi operatörü, daha fazla toprak kaymasının önüne geçmek için önlem aldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye ve Nilüfer Arama ve Kurtarma ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla İbrahim Gönül’ü kurtardı. Halat sistemi ile düştüğü yerden çıkarılan Gönül, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ezikler bulunan İbrahim Gönül tedaviye alındı.