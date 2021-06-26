Balkondan düşerek hayatını kaybeden THY pilotu Bayraktar'ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu Cihangir'deki apartmanda bulunan dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 32 yaşındaki Pilot Kutay Bayraktar'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Bayraktar'ın ölmeden kısa süre önce evinde bulunduğu belirlenen kız arkadaşı Gamze Burcu D.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Gamze Burcu D.'nin ifadesinde Bayraktar ile internetten tanıştıklarını söylediği belirtildi.

''beni aldatıyorsun' diyerek şiddet uygulamaya başladı'

Gamze Burcu D.'nin olay akşamı Bayraktar'ın evine gidip alkol aldıklarını belirtirken, "Bir süre sonra Kutay, cep telefonumu zorla elimden alıp 'beni aldatıyorsun' diyerek şiddet uygulamaya başladı. O sırada Kutay'ın elinden kurtularak bir odaya kendimi kilitlendim. Bir süre geçtikten sonra Kutay Bayraktar odanın kapısını kırarak bir süre daha şiddet uygulamaya devam etti. Daha sonra, Kutay'ın evinden ayrıldım. Kutay'ın öldüğünü sabah polisten öğrendim" dediği kaydedildi.