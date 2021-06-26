Karamollaoğlu'ndan HDP açıklaması: Biz prensip olarak parti kapatılmasına karşıyız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'ye yönelik açılan parti kapatma davasıyla ilgili olarak, "Biz prensip olarak parti kapatılmasına karşıyız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı’nın 7. Olağan Kongresi’ne katıldı.

“Bir yerde seçim olacak diyeceksiniz ama o seçimin arkasından hiçbir hukuki dayanak olmadan o seçimi iptal edeceksin ve kayyumlarla yöneteceksin" diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Eğer o suç varsa seçimi iptal eder yeni seçime gidersin. ‘Ben bir yeri beş yıl kayyumla idare ederim’ diyemezsin. Yanlış yaparsın. Eğer bunu yaparsan o seçimde oy kullananları alenen karşına alır ve sana karşı olan muhalefeti büyütürsün."

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Milli Gazete'nin haberine göre Türkiye'nin önemli meselelerinin başında Kürt meselesi geldiğini belirten Karamollaoğlu, bu meselenin çözümü için öncelikle zihniyet değişikliğine ve adalete ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bir ülkede bir zihniyet değişikliğinin başlangıcı parti liderlerinin, siyasilerin dillerine hakim olmasından başlar. Siz eğer karşınızdakine hain derseniz bir müzakere ortamı kalmaz. İnsanlar fikirlerinde, düşüncelerinde, inançlarında serbesttir. Bu özgürlükler de adalet ile teminat altına alınır. Bu bizim inancımızın temelidir" ifadelerini kullandı.

HDP’ye yönelik açılan parti kapatma davası ile ilgili de konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Biz prensip olarak parti kapatılmasına karşısıyız. Parti kapatmalarına en çok maruz kalan Milli Görüş’tür. 4 partimiz çeşitli nedenlerde kapatıldı. Ancak tüm bu kapatmalara rağmen fikir ve temel ilkelerimizde hiçbir değişiklik olmadan yolumuza devam ediyoruz. Bundan dolayı ki siz bir ülkede halkın tercihine itibar etmezseniz ayrımcılığı bilerek veya bilmeyerek körüklersiniz, kamplaştırmayı derinleştirirsiniz."