Kadıköy'de müsilaj temizliği yapılırken denize girdiler: 'Onlar yosun'

İstanbul Kadıköy Suadiye Sahili'nde ekipler müsilaj temizliği yaparken, hemen yakın bir noktada bazı kişiler denize girdi.

Marmara Denizi genelinde uzun süredir görülen müsilaj Kadıköy Suadiye açıklarında da kendisini gösteriyor. Ekipler akşam saatlerinde pompa ile denizden müsilaj temizliği yaptı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre toplanan müsilajlar ise plastik tank depolara aktarıldı. Temizlik yapıldığı sırada bazı kişiler müsilaja aldırış etmeden denizde yüzdü.

Denize giren çocuklar “Hiç pislik falan olmuyor, tertemiz yüzüyoruz. Müsilaj olsun bir şey olmaz. Korkmuyoruz. Onlar yosun. Burayı biraz temizlemişler hep buraya geliyor gelenler diğer taraflarda kimse yok” diye konuştu.