Kılıçdaroğlu’ndan hükümete Katar’la ilgili 6 soru

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu askeri gibi çerçevelenmiş ve bilerek ucu açık bırakılmış korkunç bir manipülasyondur" diyerek "Türkiye ile Katar arasında imzalanan Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" ile ilgili hükümete 6 soru yöneltti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki '#ÖzürDileKılıçdaroğlu' etiketine ilişkin açıklama yaptı.

“Saat 20.00’de başlatacağımız gündem çalışmasında Kemal Kılıçdaroğlu özür dilemeye davet edilecektir. Tüm teşkilatlarımızın resmi hesaplar hariç çalışmaya katılması önemle rica olunur. Hashtag çalışma saatinde gönderilecektir” ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan yine algılar yaratabilmek için trollerini #ÖzürDileKılıçdaroğlu diye devreye sokuyor. Ben de bunu bekliyordum, hepsi gelsin

Şimdi halkımızı protokolü okumaya davet ediyorum. Gençler anladı oyunu, şimdi sıra halkımızda… Bu askeri gibi çerçevelenmiş ve bilerek ucu açık bırakılmış korkunç bir manipülasyondur

"Haydi sorularımızı soralım hep birlikte" diye devam eden CHP lideri, şu soruları sordu:

Tıp okullarımızı peşkeş çektiğiniz bu Katarlı kişilere (ister asker ister sivil olsun), bizim çocuklarımıza uyguladığınız gibi bir sınav neden uygulamıyorsunuz? Protokolde sıraladığınız bölümlerin (önlisans, eczacılık, dişçilik vb.) askeri tıp eğitimini çok aştığı aşikardır. Neden kapsamı bu kadar geniş tuttunuz? Neden hayli sivil olan tıp bölümlerini de içeriyor bu protokolünüz? Türkiye’nin tüm sağlık eğitim kurumları diyerek neden genelleme yaptınız? Mesela neden eski askeri tıp kurumları ile sınırlamadınız? Edirne’den Hakkari’ye her yeri neden protokole dahil ettiniz? Tıp eğitimi dünyanın en pahalı eğitimlerinden biridir. Neden kontenjanlar ile ilgili herhangi sınırlama koymadınız? Çocuklarımızın kontenjanından mı vereceksiniz? Eğitim danışmanlık şirketlerinin istedikleri gibi bu protokolü manipüle edip, rahatlıkla Katarlı asker veya sivilleri bizim tıp fakültelerine yerleştirmelerine neden izin veriyorsunuz? Ve en önemi soru… Neden Katar, hep Katar? Kataristan'a döndü bin yıllık devlet.

Kılıçdaroğlu, son tweet'inde de "Erdoğan, söyle Katarlı dostlarına, vermeyeceğiz para mara! Bakalım görelim söke söke alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı?" ifadesini kullandı.

Erdoğan, söyle Katarlı dostlarına, vermeyeceğiz para mara! Bakalım görelim söke söke alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı😀 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 26, 2021

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Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a hitaben Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer vermişti:

"Erdoğan sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybedeceğini biliyorsun. Yabancılara da “Türkiye’den paranızı söke söke alırsınız” demişsin. Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim, gemilerim yok, suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz. Ben benim, sen de sen…"