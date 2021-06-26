İmamoğlu’ndan ‘Kanal İstanbul’ sitesi: 'Beton kanal' ile ilgili sadece bilimsel bilgiler mi edinmek istiyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ilişkin bir site hazırladıklarını söyledi. İmamoğlu siteyle ilgili yaptığı paylaşımda "Kanal İstanbul denen “beton kanal” ile ilgili sadece bilimsel bilgiler mi edinmek istiyorsunuz?" ifadeleri kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için bir site hazırladıklarını açıkladı.

Twitter üzerinden hem sitenin linkini hem de bir tanıtım videosunu paylaşan İmamoğlu, "Kanal İstanbul denen “beton kanal” ile ilgili sadece bilimsel bilgiler mi edinmek istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul denen “beton kanal” ile ilgili sadece bilimsel bilgiler mi edinmek istiyorsunuz?



Bu siteyi sizin için hazırladık. https://t.co/COQRFo2axD pic.twitter.com/5uQRrakn77 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 26, 2021

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Tanıtım videosunda da şu ifadelere yer verildi:

"Kanal İstanbul nedir? İşin aslı ne? Senin ne düşündüğünü bizden başka kimse umursamıyor ama! Neden destekliyorsun? Ya da neden desteklemiyorsun? Kanal İstanbul'un çevreye, Marmara'ya, İstanbul'a etkilerini biliyor musun? Bilimsel, tarafsız verilerle Kanal İstanbul hakkında her şey kanal.istanbul websitesinde."

Sitede, ‘Bugüne Nasıl Gelindi?’, ‘İşin Aslı Ne?’ ve ‘Aklıma Takılanlar’ gibi bölümlerde proje hakkında merak edilen sorulara yanıtlar yer alıyor. Ayrıca projeye harcanacak kaynakla neler yapılabileceği yönünde kıyas yapılıyor.