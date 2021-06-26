Öldürdüğü annesini çuvala koyup balkonda saklayan kadın tutuklandı

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen olayda, Kazakistan uyruklu Emina A., birlikte yaşadığı Ahmet D. ile evlenmesine karşı çıkan ve yaklaşık 1 hafa önce Kazakistan'dan Türkiye’ye yanına gelen annesi Gülistan Aidorova ile tartıştı. Çıkan tartışmanın ardından Emina A. annesi Aidorova’yı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra ise annesinin kaldığı odayı kilitleyip cansız bedenini ise çuval içine koyarak arka balkonda sakladı.

İddiaya göre, evlerine gelen misafirlerin kötü koku aldıklarını söylemesi üzerine balkona çıkan Ahmet D. kayınvalidesinin bulunduğu odaya yönelerek kapıyı açmak istedi. Kapıyı açamayınca arka balkondan içeri girmek isteyen Ahmet D., balkonda kan olduğunu fark etti.

Bunun üzerine Ahmet D., balkonda bulunan torbayı açtığında kayınvalidesi Gülistan Aidorava’yı kanlar içerisinde gördü. Durumu aynı binanın üçüncü katında yaşayan babasına bildiren Ahmet D., babasının da gelmesiyle olayı polise ihbar etti.

Olayın ardından ekipler, babanın ifadesine başvururken damat Ahmet D. ile 3 çocuk annesi cinayet şüphelisi eşi Emina A. gözaltına alınarak polis merkezine götürülmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ikili adliyeye sevk edilirken, Ahmet D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emina A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.