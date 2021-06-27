Fahrettin Altun: Günün anlam ve önemine binaen bir kez daha Kanal İstanbul sitemizi dikkatlerinize getirmek istiyorum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Günün anlam ve önemine binaen bir kez daha Kanal İstanbul sitemizi dikkatlerinize getirmek istiyorum. https://kanalistanbul.gov.tr/tr. Bu büyük proje Türkiye’nin küresel bir aktör olması noktasında çok önemli bir adım teşkil edecek. Kanal İstanbul, büyük Türkiye’nin simge eseri olacak."

Günün anlam ve önemine binaen bir kez daha Kanal İstanbul sitemizi dikkatlerinize getirmek istiyorum.https://t.co/Yv3OjBfqlh



Bu büyük proje Türkiye’nin küresel bir aktör olması noktasında çok önemli bir adım teşkil edecek.



Kanal İstanbul, büyük Türkiye’nin simge eseri olacak. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 26, 2021

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