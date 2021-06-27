Antalya'da gezintiye çıktıkları Kurşunlu Şelalesi'nde kaybolan iki Alman turistten biri bulundu, diğeri aranıyor

Antalya'da gezinti yaptıkları ormanla kaplı şelale alanında kaybolan iki Alman turistten biri bulundu, diğerinin arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, tatil için Türkiye'ye gelen Charlotte Winkler (82) ile aynı yaştaki Joseph Endisch, turla Antalya-Isparta karayolunun 24. kilometresinde bulunan Kurşunlu Şelalesine gezmeye gitti.

Sabah 10.00'da ormanla kaplı şelale alanına giriş yapan ikili, tur otobüsünün 11.00'deki kalkışına gelmedi. Kaldıkları otele 17.00'ye kadar giriş yapmayan iki turist için kayıp ihbarında bulunuldu.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmasının 6. saatinde Joseph Endisch, şelalenin 8.5 kilometre ilerisindeki Yurtpınar Mahallesinde bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Endisch, ormanlık alanda yürürken yollarını kaybettiklerini söyledi. Endisch, bir süre sonra yürüyemez hale gelen beraberindeki Winkler'i arkasında bırakarak yardım istemek için yanından ayrıldığını söylediği belirtildi.

Arama kurtarma ekiplerinin Charlotte Winkler'i arama çalışmaları sürüyor.