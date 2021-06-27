Kayıt
05:34 27 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Gözaltı - tutuklama - polis

    78 yaşındaki kadına tecavüz eden zanlı, 2 kadına daha tecavüz etmiş

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1044092531_8:-1:2000:1121_1200x675_80_0_0_f40b186e643021ab9c2ef0c9fb5360e7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106271044826770-78-yasindaki-kadina-tecavuz-eden-zanli-2-kadina-daha-tecavuz-etmis/

    Hatay Reyhanlı'ya bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden 78 yaşındaki bir kadına tecavüz eden Mustafa Yaşatır’ın eşiyle de tecavüz sonucu evlenerek ceza almaktan kurtulduğu ve 3 ay önce başka bir kadına daha tecavüz ettiği belirtildi.

    23 Haziran’da, 78 yaşındaki  bir kadının evine girerek parasını çalan ve kadına tecavüz eden Mustafa Yaşatır, aynı gün tutuklanarak İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

    Artı Gerçek’ten Ayşegül Başar'ın haberine göre, Reyhanlı CHP Kadın Kolları Başkanı Elif Ateşoğlu,  Mustafa Yaşatır'ın kendi eşine de tecavüz ettiğini ve evlendikten sonra ceza almaktan kurtulduğunu söyledi. 

    Reyhanlı Çerkes Derneği Adığe Khase Başkanı Uğur Pihava ise olayın gündem olmasından sonra Mustafa Yaşatır’ın üç ay önce bir başka kadına daha tecavüz ettiğinin ancak üstünün kapatıldığının bilgisini aldıklarını aktardı.

    CHP Hatay Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi avukat Suzan Şahin, “Biz Türkiye’de kadına yönelik şiddette topyekun bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var, olduğunu defalarca söyledik. Aileden başlayarak tüm toplumsal kurumlarda rehabilite süreçlerinin uygulanması gerektiğini, en başta da bunun mücadelesini vermesi gereken bakanlıklarda ciddi bir politika değişikliğine gidilmesi gerektiğini her defasında söyledik. Yaşanılan tüm bu canice olayların, şiddetin sorumlusu iktidardır. Çünkü güvenliğimiz onlara emanet ve bu yaşanılan şiddet politik bir şiddet. Bu insanlar hapse bile girmiyor, girseler bile rehabilite süreçleri tamamlanmadan elini kolunu sallaya sallaya aynı saldırgan eğilimi ile toplumun içine geri gönderiliyor. Bu politik bir durum ve güçlü ve kararlı bir duruşa ihtiyaç var. Şiddet her yıl artarak devam ediyor ve her 4 kadından birisi kendini güvende hissetmiyor. Tüm bu yaşadığımız üzücü olayların, güvensiz ortamın sebebinin iktidarın cezasızlık politikası, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamak bir tarafa çekilme kararı alması gibi politikaların olduğu çok açıktır. Biz iktidarın sorumluluklarını bir kez daha hatırlatıyoruz ve benzer bir olay daya yaşamamak için bu yanlış politikadan vazgeçilmesi ve failin değil kadını koruyan yasaları hayata geçirmesi çağrısında bulunuyoruz”  değerlendirmesinde bulundu.

    Avukat Hatice Can, "Biz hem baro olarak hem de Antakya Kadın Platformu olarak failin hak ettiği cezayı alması için her türlü hukuki, toplumsal desteği kendilerine vereceğiz" dedi.

    Olayla ilgili Reyhanlı Kaymakamlığı’dan "23.06.2021 günü saat 05.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Albay Şükrü Kanatlı Caddesi'ndeki adreste yaşayan 78 yaşındaki teyzemize yönelik çirkin olay üzerine, hızla hareket edilerek menfur olayın faili güvenlik kuvvetlerimizce yakalanıp adli makamlara teslim edilmiş ve aynı gün tutuklanarak İskenderun T tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmiştir. Çirkin olayın failine hak ettiği cezayı Yüce Türk Adaleti verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" yazılı açıklaması yapılmıştı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türkiye
    Her yıl haziranda gerçekleşen 'Çilek Dolunayı'ndan kareler
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Kanal İstanbul'un güzergahı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet