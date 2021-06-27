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    Mahkeme, yargı , dava

    İstanbul'da Rus kadını darp eden Mutlu tahliye edildi: 'Bu kararı Türkiye'ye gelemeyen Otevva’ya nasıl anlatacağım?'

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    Türkiye
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    Rus Otevva Elvıra’yı otel odasında döverek yüzünü tanınmayacak hale getirdiği gerekçesiyle 14 yıl hapsi istenen Alp Mutlu ilk duruşmada tahliye oldu. Elvıra’nın avukatı Eyüboğlu, “Ben bu kararı korkudan Türkiye’ye gelemeyen Otevva’ya nasıl anlatacağım?” diyerek kararı eleştirdi. 

    İstanbul Ataşehir’deki bir otelde Rus Otevva Elvıra’yı darp eden Alp Mutlu'ya 'tehdit, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 14 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması önceki gün görüldü. Korktuğu için ülkesinden Türkiye’ye gelemeyen Elvıra’yı avukatı temsil etti. Mutlu ise duruşmaya cezaevinden SEGBİS’le bağlandı.

    Mutlu'nun savunmasından: Çok pişmanım

    Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre Mutlu savunmasında vatanperver bir insan olduğunu belirterek şunları söyledi: “İkinci eşiyle hararetli şekilde konuşup hiddetlendi. Bana doğru yönelerek, ‘Ne zaman evleneceğiz, ne zaman?’ gibi hiddetli bir şekilde sormaya devam etti. Beni itekledi ve bağırdı. Bu sırada ben, ‘Kendine gel’ deyip sert bir tokat attım. Eşime hakaret etmeye de başladı. Bunu yapmamasını söyleyince, bana, ‘Eşin hayat kadını’ deyip hakaret etmeye devam etti. Kendisinin siyasi biri olduğunu ve Rus servisiyle bağlantıları olduğunu, beni rezil edeceğini söyleyip kafamı eliyle itti. Bunun üzerine ben kendisine 4-5 kez sert şekilde tokat attım. Oda kapısını onun üzerine kilitlemedim. Yaptığımdan çok pişmanım.”

    Mutlu'nun avukatı: Abartılacak bir durum yok

    Mutlu’nun avukatı Edip Önder ise “Eylemde öldürme noktasında abartılacak bir durum yoktur. Her darp eyleminde beyin sarsıntısı söz konusudur. Kaldı ki müşteki uçak ile Rusya’ya dönmüştür. Olayımızda darp eylemi mevcuttur. Ancak kesinlikle hürriyeti yoksun kılma veya tehdit söylemi yoktur” dedi.

    Mahkeme, Mutlu’nun tutuklu kaldığı süre ve dosyada karartacak delil olmamasını göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Mutlu’ya haftada iki gün imza atma ve yurtdışına çıkış yasağı şartları konuldu.

    Elvıra’nın avukatı Abdullah Onur Eyüboğlu ise mahkemenin kararını şöyle değerlendirdi: “Dört gün yoğun bakımda yatan ve ölmediği için neredeyse suçlanan bir kadın ile kadını bu hale sokan bir adam vardı burada. Bir sonraki duruşma 6 ay sonra. Müvekkilime ne bu tahliye kararını, ne de altı ay sonra görülecek ikinci celseyi açıklayacak bir cümle kurabileceğimi sanmıyorum.”

    Otomotiv sektöründe yöneticilik yapan Mutlu ile Elvıra bir yıl önce internetten tanıştı. Mart ayında İstanbul Ataşehir’deki bir otele yerleşen çift ertesi gün kavga etti. Elvıra’nın iddiasına göre çok fazla içki içen sevgilisi, “Eski kocandan çocuk doğurdun, benden çocuk doğurmuyorsun” diyerek kendisini dövdü. Yaklaşık 5 saat süren dayak işkencesi ertesi gün de sürdü. Yerlerde sürüklenen, yüzüne sayısız yumruk yiyen ve yere düşünce kafası tekmelenen Elvıra tanınmayacak duruma geldi.

    Etiketler:
    Tahliye, Rus, Alp Mutlu, Otevva Elvıra, Ataşehir, İstanbul
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