Üniversite sınavından çıkan Melek İpek: Kazanana kadar deneyeceğim

Antalya'da, kendisine işkence yapan eşi Ramazan İpek'i öldüren ve 108 gün tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye edilen Melek İpek, Akdeniz Üniversitesi'nde YKS'ye girdi. Sınav çıkışı mutlu olduğu görülen Melek İpek, “Güzeldi. Bildiklerimi yaptım. Dünküne göre daha kolaydı. Bu yıl çalışma zamanım olmadı. Kazanana kadar deneyeceğim” dedi.