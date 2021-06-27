Kayıt
14:49 27 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Dünya sağlık çalışanları için Soçi'den Giresun'a yüzdüler

    Dünya sağlık çalışanları için Soçi'den Giresun'a yüzdüler

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044828779_0:158:1201:833_1200x675_80_0_0_fbaaf57ba80edc880c8bb7e510d79361.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106271044828823-dunya-saglik-calisanlari-icin-sociden-giresuna-yuzduler/

    320 kilometrelik açık su yüzme maratonu tamamlandı. Dünyada bir rekor olma özelliği taşıyan maratonda 12 sporcu yaklaşık 6 günde Soçi'den Giresun'a ulaştı. Yüzme ekibinde yer alan eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, 320 kilometrelik parkuru tamamlayarak dünya yüzme tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

    Rusya ve Türkiye işbirliğiyle düzenlenen 320 kilometrelik Uluslararası Soçi-Giresun Açık Su Yüzme Maratonu, 12 sporcunun Giresun'a ulaşmasıyla tamamlandı. "Dünya sağlık çalışanları ve dostluk için kulaçlar Karadeniz'de atılacak" sloganıyla düzenlenen maratona katılan Türk ve Rus sporculardan oluşan yüzme ekibi, 14 Haziran tarihinde Rusya'nın Soçi kentinden başlayarak bugün öğle saatlerinde Giresun'a ulaştı.

    Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı, İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, etkinliğin düzenlenmesinde katkısı ve emeği olan herkese teşekkür etti. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da, böyle bir etkinliğin Giresun'da sona ermesinden son derece mutlu olduğunu söyledi.

    'Dünya yüzme tarihinde bir ilk'

    Yüzme ekibinde yer alan eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ise 320 kilometrelik parkuru tamamlayarak dünya yüzme tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti.

    Tüzmen "320 kilometre dünyada bugüne kadar yapılamayan bir ultra maratondu. Bunun Soçi ile Giresun arasında yapılması Giresun'un bize verdiği imkanlar ve ev sahipliğiyle oldu'' diye konuştu.

    'Çok zorlu zamanlarımız oldu'

    Çok zorlu zamanların da olduğunu belirten Tüzmen, ''Karadeniz'in Türk'ün bayrağına bakıp nasıl çırpındığını gördük. İki metrelik dalgalarla boğuşarak buralara geldik. Güzeldi''  dedi.

    ''Yıldızlar, ay, güneşin doğuşu hepsini yaşama imkanımız oldu. Yunusları beraber yüzerken izleme fırsatımız oldu. Bunların hepsi bence unutulmayacak değerler'' diyen Kürşad Tüzmen şöyle konuştu:

    ''Kendi kendimizle yüzleştik. Kendi kendimizi test ettik. Sınırlarımızın neler olduğunu görmeye çalıştık. Bu Soçi ve Giresun arasındaki 320 kilometrelik parkur, gerek Türk spor tarihinde gerek dünya yüzme tarihinde bir ilk. Giresun'un fındığını yedik, çayını içtik ve enerjik bir şekilde tamamladık. Yaptığımız çalışmaların tamamı bizim gibi maratoncu olan gece gündüz hepimizin sağlığı için özen gösteren tüm dünyadaki sağlık çalışanları için bu maratonu düzenlemiştik. Tüm dünya sağlık çalışanlarına buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Onlar olmasa bunları gerçekleştiremezdik."

    İlgili konular:

    Paletli yüzmede Türk sporcu Kaan Kahraman, dünya ikincisi oldu
    Paletli yüzmede Türk sporcu Kaan Kahraman, dünya şampiyonu oldu
    Sitelerdeki yüzme havuzlarında HES kodu dönemi
    Etiketler:
    yüzme, Sağlık çalışanı, Giresun, Soçi, Kürşad Tüzmen
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da oluşturulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, İtalya-Avusturya maçını dev ekrandan takip etti.
    Roma'da dev ekranda İtalya-Avusturya maçı
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Kanal İstanbul'un güzergahı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet