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    Faik Öztrak

    Öztrak'tan Kanal İstanbul yanıtı: Yedi sülalesinden söke söke alırız

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    Türkiye
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    CHP Sözcüsü Öztrak, Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un finansmanına ilişkin olarak "Söke söke sizden bu paraları alırlar" sözlerine yanıt verdi: "Bu hovardalığı yapanların yedi sülalesinden söke söke alırız."

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul temel atma törenindeki, “Tahkimde söke söke alırlar” sözlerine, “Bu hovardalığı yapanların yedi göbek sülalesinden bu parayı söke söke alırız” diye yanıt verdi. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temel atma töreninde "'Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Geldiğimizde bilesiniz ki ödeme yapmayacağız, elinizden alacağız' diyorlar. Bankaları, projeye ilgi duyan ülkeleri tehdit ediyorlar. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar" dedi. 

    Adana Büyükşehir Belediyesi’nin temel atma töreninde konuşan CHP Sözcüsü Fatih Öztrak, “Bize tahkim mahkim sökmez. O tahkimde davaların hepsini kazanırız. Velev ki kazanamadık, bir başka mekanizmayı da çok iyi biliriz. Bu hovardalığı yapanların yedi göbek sülalesinden bu parayı söke söke alırız” dedi.

    Öztrak şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün burada önemli bir açılış gerçekleştiriyoruz. Bizim belediyelerimiz yeşile yeşil katıyor. Bugün burada bir parkın temelini atacağız, ardından bir kreşin temel atma törenine gideceğiz. Onlar bugün bugün İstanbul’da Talan İstanbul Projesi’nin güya köprüsünün temelini attılar. Biz baştan itibaren söylüyoruz. Millet İttifakımızın ortakları açıkça ifade ediyorlar. İktidara geldiğimizde, herkes bilsin ki Talan İstanbul Projesi’ne para yatıran kimseye bir kuruş para ödemeyeceğiz."

    CHP Sözcüsü ayrıca şu ifadeleri kullandı:

    "Beyefendi bugün çıkmış demiş ki 'Bu CHP uluslararası tahkim nedir bilmiyor. Bu parayı sizden söke söke alırlar'. Önce Grup Başkanvekilleri kabul etti, şimdi de kendisi kabul ediyor ki Millet İttifakı, CHP iktidara geliyor. Ama bugün cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı kimin cumhurbaşkanıdır Allah aşkına? Bu parayı bizden söke söke alırlarmış... Nerede kaldı yerlilik, nerede millilik? Nerede alacaklar? Tahkim Londra’da, Türk mahkemelerinde değil. Kim alacak? Dolarla Avroyla garanti verdiğiniz havuz müteahhitleri tahkime gidip parayı söke söke alacaklarmış. Sn. Erdoğan merak etmesin. Biz CHP olarak yıllarca bu devletin içinde devleti yönetmiş, devlet nedir bilen, tahkim nedir bilen insanlarız. Bize tahkim mahkim sökmez. O tahkimde davaların hepsini kazanırız. Velev ki kazanamadık, bir başka mekanizmayı da çok iyi biliriz. Bu hovardalığı yapanların yedi göbek sülalesinden bu parayı söke söke alırız.

    Katar ile yapılan anlaşma

    "Biz sosyal projeler yapıyoruz. Belediye başkanlarımız vatandaşa dokunuyor, vatandaşın çoluğunun çocuğunun ihtiyacı için yatırımlarını yapıyor, onlar İstanbul’u talan etmek için" diyen Öztrak şunları da ekledi:

    "Katarlıları zengin etmek için proje yapıyorlar. Biz Katarlılarla ilişkilerini ortaya çıkardıkça, o özür diledi, bu özür diledi diyorlar. Arkadaş onun bunun özür dilemesini bırak. Katar’la imzaladıkları protokol ortada. Biz diyoruz ki “Bu protokolle benim gencimin hakkını yiyorsun, benim gencimin üniversitelerde okuma imkanını sınırlıyorsun.” O diyor ki böyle bir şey yok. Şu protokolde diyor ki tıp fakültesi eğitimi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, sağlık meslek yüksekokulu eğitimi, hemşirelik yüksekokulu eğitimi, sağlık alanında lisans, lisansüstü… aşağı doğu gidiyor. Müşterek projeler şunlar bunlar. Diyorlar ki “Bu sadece askeri öğrenciler içindir.” Burada bir şey yazıyor, “Milli Savunma Bakanlığı’nın askeri ve sivil öğrencileri.” Milli Savunma Bakanlığı’nın sivil öğrencileri ne… Bunun ucu bucağı ne, sınırı ne?" 

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    Etiketler:
    Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, CHP, Faik Öztrak
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