CHP'nin, Onur Yürüyüşü'ndeki polis müdahalesiyle ilgili paylaşımına, İçişleri'nden tepki: Şiddetle kınıyoruz

CHP, Onur Yürüyüşü'nde gazeteci Bülent Kılıç'a güvenlik güçlerince müdahale edilmesine tepki gösterdi. İçişleri Bakan Yardımcıları Twitter üzerinden CHP'nin açıklamasını eleştirdi. İsmail Çataklı "Asıl biz vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan polisimize 'zorba' diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği'nin 19. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne izin vermemesinin ardından Taksim'de gerçekleşen yürüyüşe güvenlik güçlerince müdahale edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, yaşananlara Twitter üzerinden tepki gösterdi ve "Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz… pic.twitter.com/qcT1TleD2U — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) June 27, 2021

CHP'nin açıklamasına ilk tepki İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den geldi. İnce, ''Kanuna, hukuka vandallıkla direnenleri değil, kanunu uygulama sorumluluğunu yerine getiren polisimizi zorbalıkla itham eden bu hukuk dışı zihniyeti kınıyoruz" dedi.

Kanuna, hukuka vandallıkla direnenleri değil, kanunu uygulama sorumluluğunu yerine getiren polisimizi zorbalıkla itham eden bu hukuk dışı zihniyeti kınıyoruz. pic.twitter.com/e5j3cHHKJu — Muhterem İnce (@muhteremince) June 27, 2021​

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı da Twitter hesabı üzerinden CHP'yi eleştirdi ve "Asıl biz vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan polisimize “zorba” diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Asıl biz vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan polisimize “zorba” diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz❗️ pic.twitter.com/mwF0pwir6C — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) June 27, 2021​

İçişleri Bakan Yardımcıları Tayyip Sabri Erdil ve Mehmet Ersoy da CHP'nin tepkisini eleştirdi. Erdil, sosyal medya üzerinden "Maalesef uzun süredir kontrol edemedikleri siyasal öfkeyle, devlete isyan eden ve başkaldıranlara kadar düşen… Ve görevini yapan Polise zorba diyen bu zihniyeti kınıyoruz… Emniyet teşkilatının hedef gösterilmesini de kınıyoruz" dedi.

Maalesef uzun süredir kontrol edemedikleri siyasal öfkeyle, devlete isyan eden ve başkaldıranlara kadar düşen…



Ve görevini yapan Polise zorba diyen bu zihniyeti kınıyoruz…



Emniyet teşkilatının hedef gösterilmesinide kınıyoruz.. pic.twitter.com/3xPdIgnV4c — Tayyip Sabri ERDİL (@serdilt) June 27, 2021​

Ersoy ise "İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir... Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir" ifadelerini kullandı.